أكّد نقيب أصحاب ​محطات المحروقات​ ​سامي البراكس​، في تصريح تلفزيوني، "أننا نريد أن ندفع فواتيرنا للشركات المستوردة للنفط ب​الليرة اللبنانية​"، مشيرًا الى أن "1900 ليرة أي سعر صرف الليرة يوقعنا بخسائر كبيرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر سامي البراكس: نريد أن ندفع فواتيرنا للشركات المستوردة للنفط بالليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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