شكرا لقرائتكم خبر عن أمين خطة البرلمان يوضح أهمية دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على أهمية مشاركة ومساهمة القطاع الخاص فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى للبلاد، قائلا "القطاع الخاص أمن قومى"، مشيرا إلى ضرورة تغيير فكرة ونظرة المواطن عن القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وتابع الفقى، "الفكرة اللى واخدها المواطن عن رجال الأعمال غير صحيحة، لابد أن يعرف المواطن أن رجال الأعمال والقطاع الخاص يساعدون على التنمية من خلال إنشاء مشروعات للإسراع من عملية التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب".

وأضاف أن أى مشروع سواء صغير أو كبير لابد أن يوفر فرص عمل، مطالبا الدولة والأجهزة الحكومية بمنح مشروعات القطاع الخاص، خاصة كثيفة العمالة، العديد من المزايا والتيسيرات، إلى جانب الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل للشباب.

وتابع النائب عصام الفقى: "ومن الممكن طالما المشروع يُوفر فرص عمل للشباب، أن يتم منحه إعفاءات ضريبية"، وأضاف: "أيضا مجلس النواب يساعد على ذلك بسن تشريعات وقوانين تُساعد القطاع الخاص على النهوض والمساهمة فى التنمية الاقتصادية وأن يسير بجوار القطاع العام".