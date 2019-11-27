شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على التعاقد لتوفير احتياجات منتدى أسوان للسلام والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على التعاقد، لتوفير الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لعقد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بمدينة أسوان خلال يومي 11 و12 ديسمبر المقبل، والذي يعقد في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقيّ.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب البيطري التابعة لها درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في العلوم الطبية البيطرية، وذلك فى أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.