شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: قطر متورطة فى تمويل أعضاء بالكونجرس..ويؤكد:خيانة جديدة من الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب السعودى خالد الزعتر، إن دولة قطر بقيادة تميم بن حمد متورطة فى تمويل أعضاء بالكونجرس الأمريكى، مضيفًا :"·تورط قطر في تجنيد وتمويل إلهان عمر عضوة الكونجرس الأمريكي، التي قامت بتسريب معلومات حساسة لإيران، والتي دخلت في وقت سابق في حالة من الشد والجذب مع ترامب" مضيفا:" لاشك انها ورطة جديدة ليس بمقدور الدوحة أن تتحملها وستفتح المزيد من أبواب الضغوط الأمريكية عليها".

وأضاف "زعتر" فى تدوينه عبر حسابه على موقع "تويتر" :"إلهان عمر عضوة الكونجرس الأمريكي التي قامت بتسريب معلومات حساسة لإيران ، هذ الخيانة ستفتح النار الأمريكية على التنظيم الإخواني التي تعتبر العضوة إلهان او هكذا نصبت نفسها مدافعة عن الإخوان داخل الكونجرس الأمريكي".