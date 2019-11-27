شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يصل إلى القاهرة بعد زيارة برلمانية لقبرص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور علي عبد العال، إلي مطار القاهرة عائداً من نيقوسيا - قبرص، مختتماً زيارة برلمانية شارك خلالها على رأس وفد برلماني في المؤتمر الـ١٣ لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط.
وألقى عبد العال كلمة في الجلسة الثانية للمؤتمر المخصصة لدول الشرق الأوسط ، تناول خلالها قضايا الطاقة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتي تعد من أبرز القضايا الملحة التي يجب التعاون لمواجهتها ،كما دعا لمزيد من التنسيق والتعاون بين بلدان المنطقة.
والتقى الدكتور علي عبد العال برئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين البلدين.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب غداً الخميس، جلسة طارئة للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.
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