"الدراما التركية " سلاح أردوغان "الناعم" لصناعة مجد عثمانى من أجل أهداف خاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقريرا جديدا بالفيديو يكشف تفاصيل استخدام أردوغان ونظامه فى تركيا، الدراما التاريخية التركية من أجل مطامعه فى المنطقة، وعدم تقديم الحقيقة المتعلقة بالشخصيات التركية التاريخية، ومحاولة تلميعهم من أجل أهداف خاصة له، رغم جرائمهم التاريخية فى حق المواطنين بالعديد من الدول.
وأضاف التقرير، أن المسلسلات الدرامية التركية التى تناولت الحقبة العثمانية عملت على تزييف الحقائق من أجل إظهار صورة العثمانين بالجيدة أمام العالم، وكل هذه المسلسلات كان يتولى انتاجها واعدادها من حزب العدالة والتنمية التركى الذى يتزعمه أردوغان، الأمر الذى جعل عدد من المعارضين الاتراك والصحافة المعارضة تشيد بالعمل الدرامى الأخير ممالك النار، والذى يكشف حقيقة العثمانيين وجرائمهم فى المنطقة، وكشف مطامعهم من أجل السيطرة على المنطقة والتى ينفذها أردوغان حاليا.
ولفت التقرير، أن مسلسل ممالك النار، أحدث حالة من التخبط داخل نظام اردوغان، وذلك بعد الصدى الواسع له، لكشفه حقيقة العثمانيين، ومطامعهم فى المنطقة.
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