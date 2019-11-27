خطة البرلمان: المديريات ذراع الدولة ولها أهمية قصوى فى وصول الخدمة للمواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن المديريات ذراع الدولة التنفيذية، ولها أهمية قصوى فى وصول الخدمة المتميزة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثانى اليوم الأربعاء بحضور ممثلى المديريات بمحافظات "الغربية، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ، المنوفية"، للتعريف بإعداد البرامج والأداء لبعض المحافظات.

وفى بداية الاجتماع رحب المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، بالحضور ونقل الكلمة إلى النائبة سيلفيا نبيل التى أكدت على أن المجلس والحكومة فريق واحد يعمل من أجل مصر، لافتة إلى أن اللجنة قررت لقاء المديريات مباشرة لأهميتها حيث أنها ذراع الدولة التنفيذى، ولها أهمية قصوى فى وصول خدمة متميزة للمواطنين.

وأضافت أن أى تطور يساهم فى تقديم خدمة أفضل للمواطنين ستكون المديريات داعما له، وعرضت رئيس اللجنة الفرعية "بريزنتيشن" حول موازنة البرامج والأداء وأهميتها ومحاولات التحول التى بدأت منذ أكثر من 60 عام، كما عرضت مزايا التحول إلى موازنة البرامج والأداء ومردودها فى متابعة البرامج والاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

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وأشارت إلى أن اللجنة لا تتنازل فى تسليم الموازنات فى المواعيد المحددة لأن التأخير فيها ينتج عنه التأخير في مراحل أخرى، كما عرضت المستهدفات الخاصة بالمرحلة التانية ومتطلباتها، والخطوات التى تم اتخاذها لتطبيقها، مؤكدة على أن مجلس النواب داعم للمديريات بشدة لتحقيق التطبيق الأمثل لموازنة البرامج والأداء.

وشددت النائبة سيلفيا نبيل أنه لن يتم إدراج أى اعتمادات خارج برنامج الحكومة، لافتة إلى أن اجتماع اللجنة أمس شهد مناقشة حول التبعية الفنية والمالية للمديريات، حيث تم الاتفاق على أن تكون الوزارات الفنية هى المسئولة عن تسليم الموازنات الخاصة بالمديريات إلى مجلس النواب على أن يكون هناك متابعة من المحافظات فى التنفيذ.

وفى السياق عرض ممثلو وزارتى المالية والتخطيط طريقة العمل على الاستمارة الجديدة والمصفوفة وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، وقال أحمد سلامة، من وزارة المالية، إن هناك تجربة شراكة حاليا فى محافظة الإسكندرية بوضع مقترح الموازنة بمشاركة نواب المحافظة كممثلين لنبض الشارع ويعلمون أولوياته.

وطالبت نبيل بأن يكون هناك فكر مستدام وأن يقدم الجميع الحقيقة كاملة أمام البرلمان دون تجميل حتى يتم حل المشكلة، لافتة إلى أن اللجنة ستدعم الجهة لحل تلك المشكلة، قائلة "الفلسفة التى نعمل بها محدش يجمل الحقيقة إحنا عايزين نشوف المشكلة علشان نحلها مع بعض والمجلس داعم ومتجيش معلومات غلط يكتشفها المجلس وفى الآخر يتخذ إجراء".