"القوى العاملة بالبرلمان": المشروعات القومية ستحد من البطالة وتجذب الاستثمارات

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وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"الخليج 365"، أن هذه المشروعات التنموية ستساهم فى الحد من معدل البطالة الذى بدأ ينخفض بالفعل وفقا للمؤشرات، وستوفر العديد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات.
ولفت المراغى إلى أن الشعب المصري تحمل الكثير من الأعباء خلال السنوات الماضية جراء خطوات وقرارات الإصلاح الاقتصادي، وسيجنى ثمار ذلك فى المستقبل القريب، فالدولة تستهدف تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
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