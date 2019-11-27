عمر مروان يكرم الموظفين المتميزين بوزارة شئون مجلس النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب،ـ الموظفين المتميزين خلال شهر أكتوبر 2019. وشمل التكريم محمد شوقى النجدى، وناصر عبد الحميد، وذلك بمنح كلٍّ منهما شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لأدائهما الوظيفى، وحثاً لهما على الاستمرار فى التميز، وتحفيزاً لغيرهما على إجادة العمل. Advertisements ويأتى هذا التكريم فى إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء المؤسسى وترسيخ قيم الالتزام والانضباط الوظيفى. يذكر أن الوزارة بدأت هذا النهج فى تكريم الموظفين المتميزين منذ شهر يناير 2018.

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