شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت" تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى الاعتداءات بحق المقدسات بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان اقتحام 1400 مستوطن إسرائيلى قبر النبى يوسف عليه السلام فى مدينة نابلس بالضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، وذلك لأداء الصلوات التلمودية اليهودية، وسط حماية مشددة من جانب جيش الاحتلال الذى أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عدد من الشباب الفلسطينى الذى رفض هذا الاقتحام، الأمر الذى أسفر عن إصابة 15 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت: إن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وتمثل مخالفة صريحة للمادة 18 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تنص على عدم جواز الاعتداء على الأماكن الدينية، وطالب عقيل بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة خاصّة، للتحقيق فى الاعتداءات المستمرة بحق المقدسات الدينية فى فلسطين.

ودعا رئيس مؤسسة ماعت جميع الهيئات والمنظمات العالمية إلى الحفاظ على الوضع القانونى للمقدسات الدينية فى فلسطين، والتدخل الفورى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطينى، مطالبُا الأمين العام للأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياته القانونية تجاه الأماكن المقدسة ووضع حداً لهذه الانتهاكات.