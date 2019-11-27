شاهد.. هند القحطاني تهز السعودية بوصلة رقص

ظهرت الناشطة السعودية هند القحطاني، في مقطع فيديو مثير لجدل، وذلك بعد نشره عبر حسابها علي تطبيق سناب شات، تؤدي خلاله رقصاً على إحدى الأغنيات.

وتصدر علي مؤشرات البحث بموقع "جوجل" السعودية، التريند الأول بعنوان" هند القطحاني"، وتفاعل معاه النشطاء علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر السعودية"، بالعديد من التغريدات الرافضة لسلوك هند القحطاني.

في البداية غردت حساب باسم " ملاك"، قائلة: هند القحطاني الذي يتكلم

عن الشرف سموه مستشرف.. سأكون فخورة ان قالو عني مستشرفه لاني قلت التي تعرض جسدها وترقص لا تملك ذره شرف.. وعاار إذا تباهت بقبيلتها، السؤال هو ما المطلوب مني كمتابعة عندما أرى قذارة كهذه؟".

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بينما أكد " روف جلال"، أن:" بعد كمية الترفيه إللي دخلت السعودية وللأسف ترفيه بالنسبة للقائمين عليها ولكنه ..

لا مؤاخذة قلة أدب .. فمنستغربش أن بنت سعودية فى الخارج بتعمل ده .. المبادئ ضاعت".

وغرد حساب آخر، قائلاً:" أنتم قاعدين تزيدون الطين بله، وتنشرون مقاطعها بالتالي تزيدون من شهرتها والأهم تعودون الناس علي هالمناظر لين تتعود عليها قلوبهم وتصيرشي عادي وطبيعي!! وتأخذون ذنوب كل من شاف المقاطع وحفظها ونشرها وكذا..ذنوب جارية عليكم يعني، عشان هالتافهه! وقفوا نشر لمقاطعها لاترفعون التافهين فوق".

ولفت آخر، أن:" سوف تتصدر هند أفكاركم وبرامجكم بغض النظر عن محتوى أفكاركها أو رقصها العجيب راح تستمر بإثارتكم ولفت انتباهكم".