الجيش الليبي: انسحاب المجموعات المسلحة من حقل الفيل النفطي

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، انسحاب المجموعات المسلحة من حقل الفيل النفطي باتجاه منطقة "تساوه" الزراعية بعد ضربة جوية قوية.
وقال المسماري في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخباريةإن مقاتلات سلاح الجو توجهت لمنطقة حقل الفيل النفطي بعد اقتحام مجموعات مسلحة للحقل، وشنت غارات على المجموعات، وتمكنت من تدمير عدد خمس آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة، مشيرا إلي أن التعزيزات العسكرية تصل تباعا للمنطقة .
وفي السياق، رفعت قوات الجيش الليبي التي تسيطر على حقل الشرارة -أكبر حقل نفطي في ليبيا حالة التأهب الأمني وبدأت في نشر دوريات ثابتة ومتحركة حول الحقل، تحسبّاً لهجوم مفاجئ من المجموعات المسلحة.
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