من هنا.. تعرف علي نتائج الأمن العام السعودي والأوراق المطلوبة

تصدر علي مؤشرات البحث موقع "جوجل" السعودية، تريند بعنوان" نتائج الأمن العام"، وذلك بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية، عن نتائج القبول المبدئي للأمن العام، علي رتبه جندي، والتي تم التقديم عليها في الفترة الماضية، من خلال موقع أبشر للتوظيف.

وطالبت الإدارة العامة بوزارة الداخلية السعودية، من المعلن أسماءهم الحضور في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، مرتدياً الزي

الرياضي لموقع المقابلة الموضح في إشعار القبول.

لمعرفة نتائج الأمن العام:

يتيح موقع أبشر للوظائف، عرض نتائج الأمن العام، ويمكن الحصول علي نتيجة القبول من هنا.

وفيما يلي ننشر الأوراق المطلوبة للمقابلة بوظائف نتائج الأمن العام:

1- ضرورة إحضار نموذج موعد المراجعة، والذي يمكن الحصول عليه من إشعار نتيجة القبول.

2- إحضار 6 صورة شخصية ملونة

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بخلفية بيضاء تكون حديثة مقاس (4*6).

3- يجب على المرشح إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورتين منها.

4- إحضار إشعار درجة اختبار القدرات العامة عبر قياس.

5-إحضار أصل المعادلة والتي صدرت من وزارة التعليم العالي في حالة حصول المتقدم على شهادة من خارج المملكة العربية السعودية، وذلك مع صورة طبق الأصل منها.

5- صورة موضح بها عنون المتقدم كما هو موضح في السجلات.

6- إحضار أصل أو صورة شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

7- حلاقة الرأس رقم (2).

8- إحضار ملف ويتم وضع كافة المتطلبات والأوراق بداخله.