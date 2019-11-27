الخارجية الروسية: الحرب الأمريكية ضد حكومة نيكولاس في فنزويلا فشلت

قال رئيس قسم أمريكا اللاتينية لدى وزارة الخارجية الروسية، الكسندر شيتينين، إن "الحرب الأمريكية الخاطفة ضد حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا قد فشلت".
وأضاف شيتينين، في منتدى "فالداي" للحوار الدولي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء،: "لقد فشلت سياسة الخنق العقابي، وفشلت الحرب الخاطفة ضد حكومة مادورو في فنزويلا".
أدائه اليمين الدستورية، وسارع رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو بدعم من الولايات المتحدة لتنصيب نفسه رئيسا للبلاد بشكل غير قانوني ودون أي مسوغ شرعي.
جدير بالذكر أن الاحتجاجات ضد مادورو بدأت في 21 يناير الماضي بعد فترة قصيرة من
وأعلن عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الاعتراف بجوايدو رئيسا، فيما تدعم روسيا والصين وتركيا والعديد من الدول الأخرى مادورو رئيسا شرعيا وحيدا لفنزويلا.
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