ترتيبات لعودة 24 ألف لاجئ سوداني من تشاد

مواد إيواء
وكشف عن مساهمة وزارة المالية السودانية بتوفير مواد إيواء، بجانب مجهودات من وكالة الأمم المتحدة ويوناميد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى جهود حكومات الولايات والدعم الاتحادي الخاص بتوفير الخدمات الأساسية، ومساهمات قوات الدعم السريع بتوفير محطات المياه، وتوفير الأمن في مناطق العودة الطوعية، وإنشاء مراكز صحية وخلاوى ومدارس بمناطق الرحل، فضلاً عن الأدوار الأمنية للقوات المسلحة والشرطة.
حجم الاحتياج
ونبه المفوض إلى أن حجم الاحتياج كبير جدًا يتطلب مساندة المجتمع الدولي، لافتا إلى أن مفوضيته بذلت جهودا مقدرة في تهيئة بيئة العودة بالتنسيق مع السلطات بولايات وسط وغرب وشمال دارفور، مناشداً المجتمع المدني المحلي والإدارات الأهلية لمساندة الجهود الرسمية الرامية إلى تأمين عودة اللاجئين والنازحين، وتوفير البيئة المناسبة لهم، والعمل على تذليل العقبات وإزالة المعوقات، وإجراء المصالحات الاجتماعية لإزالة الاحتقانات، ومعالجة إشكاليات الأراضي.
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