الارشيف / اخبار العالم

ترتيبات لعودة 24 ألف لاجئ سوداني من تشاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
كشفت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بدارفور عن ترتيبات لعودة 24 ألف لاجئ سوداني بدولة تشاد، من جملة أكثر من 350 ألف لاجئ أبدوا رغبتهم في العودة، ضمن عملية التفويج المنظم في نهاية شهر نوفمبر ومطلع شهر ديسمبر المقبل، وأكد مفوض مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين تاج الدين إبراهيم الطاهر في تصريح له أمس، أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بمهمته في الإسهام في تهيئة البيئة وتوفير الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين وتوفير الخدمات من مياه وصحة وتعليم.

مواد إيواء

وكشف عن مساهمة وزارة المالية السودانية بتوفير مواد إيواء، بجانب مجهودات من وكالة الأمم المتحدة ويوناميد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى جهود حكومات الولايات والدعم الاتحادي الخاص بتوفير الخدمات الأساسية، ومساهمات قوات الدعم السريع بتوفير محطات المياه، وتوفير الأمن في مناطق العودة الطوعية، وإنشاء مراكز صحية وخلاوى ومدارس بمناطق الرحل، فضلاً عن الأدوار الأمنية للقوات المسلحة والشرطة.

حجم الاحتياج

ونبه المفوض إلى أن حجم الاحتياج كبير جدًا يتطلب مساندة المجتمع الدولي، لافتا إلى أن مفوضيته بذلت جهودا مقدرة في تهيئة بيئة العودة بالتنسيق مع السلطات بولايات وسط وغرب وشمال دارفور، مناشداً المجتمع المدني المحلي والإدارات الأهلية لمساندة الجهود الرسمية الرامية إلى تأمين عودة اللاجئين والنازحين، وتوفير البيئة المناسبة لهم، والعمل على تذليل العقبات وإزالة المعوقات، وإجراء المصالحات الاجتماعية لإزالة الاحتقانات، ومعالجة إشكاليات الأراضي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترتيبات لعودة 24 ألف لاجئ سوداني من تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا