دعا الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، مواطنيه إلى "الوقوف إلى جانب وطنهم" عبر المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية.
وتشهد الجزائر، منذ فبراير، حركة احتجاجية دفعت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في بداية إبريل الماضي. ويرفض بعض المحتجين المشاركة في أي انتخابات.
ويخوض خمسة أشخاص الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.
وقال رئيس أركان الجيش "الشعب الجزائري بكافة فئاته، من شباب ونساء ورجال وطلبة، مدعوون بشدة للوقوف إلى جانب وطنهم(...) من خلال المشاركة المكثفة والقوية وعن قناعة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
كان الفريق قايد صالح أكد في 20 نوفمبر الجاري أن الجزائر بحاجة إلى "كل أبنائها الأوفياء" ودعاهم إلى "القيام بواجبهم نحو الوطن" بالمشاركة في الاقتراع.
وطمأن الفريق، في خطابه اليوم الأربعاء أمام قادة الجيش، الجميع بأن الانتخابات "ستجرى في جو من الديمقراطية الحقة" و"عندما يقول الشعب الجزائري كلمته (...) فعليه أن يعلم أن الجيش (...) سيكون دائما مرافقا لهذا الشعب الأصيل والكريم، ومزكيا لخياراته".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادة الجيش تدعو الجزائريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.