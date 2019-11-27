محطات الوقود في لبنان تبدأ إضرابا مفتوحا اعتبارا من الخميس

قالت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، اليوم الأربعاء، إن المحطات ستبدأ إضرابا مفتوحا على مستوى البلاد، اعتبارا من يوم غد الخميس.

تجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر مما زاد الضغوط على نظامه المالي، لتتفاقم أزمة الحصول على العملة الصعبة وتحد قدرة مستوردين عديدين على جلب السلع.

عزت النقابة قرار الإضراب، في بيان بثته الوكالة الوطنية للإعلام، إلى الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار - الضروري لاستيراد الوقود - في السوق الموازية.

وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية، المصدر الوحيد للدولار لمعظم المستوردين منذ اندلاع الاحتجاجات، لتصبح أقل بنحو 40 بالمئة عن السعر الرسمي.

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كان البنك المركزي قال الشهر الماضي إنه سيعطي الأولوية في استخدام احتياطيات العملة الأجنبية لتمويل شراء الوقود والدواء والقمح. لكن سيتعين على المشترين، الراغبين في الاستفادة من هذا التسهيل، تدبير 15 بالمئة من احتياجاتهم من الدولار.

ومن المقرر أن تطرح وزارة الطاقة اللبنانية مناقصة حكومية لشراء البنزين الشهر القادم بعد أن هدد مستوردو الوقود بزيادة الأسعار. وتحدد الوزارة إرشادات سعرية لمحطات الوقود، التي من المعتاد أن تستورد البنزين بنفسها.

كانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وهي مجموعة ممثلة للقطاع الخاص تضم صناعيين ومصرفيين، قد ألغت إضرابا منفصلا لثلاثة أيام كان سيبدأ يوم غد الخميس، مبررة قرارها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وحاجة الموظفين إلى تقاضي الأجور في نهاية الشهر.