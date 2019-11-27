كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التنسيق السعودي الإماراتي يستعرض عددا من المبادرات الاستراتيجية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأعلن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات استراتيجية مع السعودية ، خلال استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، في أبوظبي.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال الشيخ محمد بن زايد :"شهدت وأخي محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات استراتيجية خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي".

وأكد ولي عهد أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي مع السعودية قلبا وقالبا ونؤمن بأن المصير واحد.

وأضاف: "عملنا خلال السنوات الماضية على إحداث تحول استراتيجي نوعي في علاقاتنا الثنائية وسنستمر في السير على هذا الطريق نحو بناء مستقبل أفضل".

ومن جانبه قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن عمق العلاقات بين البلدين انعكس بشكل جلي من خلال انسجام رؤية مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي مع الاستراتيجيات الوطنية للبلدين.

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وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن العلاقات المتينة بين السعودية والإمارات مبنية على أسس راسخة وتاريخية من التعاون والسياسات المشتركة تجاه شؤون المنطقة والعالم.

وأضاف: "نستهدف تحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك يبنى على مكامن القوة للسعودية والإمارات".

وترأس ولي عهد أبوظبي وولي العهد السعودي أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي استضافته العاصمة أبوظبي.

ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس في ظل استمرار الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديا وتنمويا ومعرفيا وعسكريا.

وشارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسا اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.