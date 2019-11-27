المتظاهرون العراقيون يرفعون العلم فوق القنصلية الإيرانية بالنجف

قام المتظاهرون العراقيون، مساء الأربعاء، برفع العلم العراقي فوق القنصلية الإيرانية في محافظة النجف جنوب العراق.

واندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في النجف.

وقام المحتجون بحرق أجزاء من القنصلية الإيرانية في النجف، وفتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين.

وشهد اليوم قطع أغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس، جنوبي العراق، غداة يوم دموي في البلد الذي يشهد منذ شهرين اضطرابات تعد الأسوأ على مدار عقود.

ويطالب المتظاهرون، منذ الأول من أكتوبر، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

وكانت هذه الاحتجاجات الأولى التي تخرج عفويا منذ عقود وشهدت أعمال عنف أوقعت أكثر من 350 قتيلا منذ بدئها.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على وشك إكمال ترشيحات التعديل الوزاري، وقد تشمل نصف الحقائب الوزارية.