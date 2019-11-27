كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة محافظة النجف العراقية تعلن فرض حظر التجول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة محافظة النجفالعراقية، مساء الأربعاء، فرض حظر التجول في المحافظة جنوب العراق، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وقام المحتجون بحرق أجزاء من القنصلية الايرانية في النجف، وقوات الأمن تفتح النار على المتظاهرين.