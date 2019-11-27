كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الفرنسي: نحاول اقناع واشنطن بتخفيف الضغط على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح لودريان، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، أن هناك محاولات اقناع لواشنطن بتخفيف الضغط على إيران.
وحذرت فرنسا إيران من إعادة فرض العقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للاتفاق النووي.
وبدأت إيران، مطلع الشهر الجاري رابع خطواتها على طريق تقليص التزامات منصوص عليها قبل 4 سنوات بإعادة تشغيل منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض.
كما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها سرعت من وتيرة إنتاج اليورانيوم ضعيف التخصيب على مدار الشهرين الماضيين وباتت تحصل حاليا على 5 كليوجرامات يوميا من تلك المادة.
وشملت الخطوتان الثانية والثالثة في يوليو، وسبتمبر الماضيين، رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، وتشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع تخصيب اليورانيوم بغية التوصل إلى تصنيع قنبلة نووية.