العراق: أكثر من 100 حالة اختناق في النجف خلال المواجهات

أصيب أكثر من 100 متظاهر عراقي، مساء الأربعاء، بحالة اختناق من جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز على المتظاهرين في النجف جنوبي العراق.

وشهد اليوم قطع أغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس، جنوبي العراق، غداة يوم دموي في البلد الذي يشهد منذ شهرين اضطرابات تعد الأسوأ على مدار عقود.

ويطالب المتظاهرون، منذ الأول من أكتوبر، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

وكانت هذه الاحتجاجات الأولى التي تخرج عفويا منذ عقود وشهدت أعمال عنف أوقعت أكثر من 350 قتيلا منذ بدئها.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على وشك إكمال ترشيحات التعديل الوزاري، وقد تشمل نصف الحقائب الوزارية.