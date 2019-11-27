كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عن زيارة الأمير محمد بن سلمان لأبوظبي.. رئيس هيئة الصحفيين السعوديين: تجسد العلاقات التاريخية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد المالك، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية، ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل "حدثا مهما في علاقات الدولتين الشقيقتين".

وأضاف المالك، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، بأن الزيارة ولي العهد للإمارات تعيد إلى الأذهان التنسيق والتعاون والتكامل بين الرياض وأبوظبي، حيث تأتى تلك الزيارة فى ظروف وصلت العلاقة بين الدولتين إلى أحسن حالتها.

وتابع رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، أن حفاوة استقبال الإمارات وتزيين شوارع أبوظبي وميادينها بأعلام البلدين وعبارات الترحيب، تجسد العلاقات التاريخية، التى اتسمت بها طبيعة المحبة بين الشعبين والقيادتين.

وأشار المالك، إلى أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي والاتفاقيات الثنائية، التى سبق توقيعها والأخرى التى وقعت خلال هذه الزيارة، والتحالف الذى يجمع الدولتين لمواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران فى اليمن، قائلا: إن "هذه مؤشرات على متانة العلاقات وقدرة الرياض وأبوظبي، على مواجهة التحديات لما فى ذلك التصدي للإرهاب".

هذا وكان قد وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مساء اليوم، في زيارة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التقي خلالها بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وعدد من المسؤولين الإماراتيين. وتأتي الزيارة للتأكيد على عمق التحالف بين السعودية والإمارات، بعد التوترات التي شهدتها مدينة عدن اليمنية في شهر أغسطس من العام الجاري. Advertisements

وتعد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، "شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة"، كما وصفها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأجريت لولي العهد السعودي مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن بأبوظبي، وترأس كلاً من ولي عهد أبوظبي وولي العهد السعودي، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي استضافته العاصمة أبوظبي.