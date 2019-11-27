كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو لوقف العمليات العسكرية بالقرب من حقول النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى وقف فوري للعمليات العسكرية بالقرب من حقول النفط لحماية الموظفين المدنيين والمنشآت النفطية

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن أعمال العنف في حقل الفيل النفطي يهدد سلامة موظفي المؤسسة الوطنية للنفط، وتسبب في وقف إنتاج الحقل البالغ 75 ألف برميل في اليوم.

وقالت البعثة في بيان لها، إن البعثة تكرر "التأكيد على أن موارد ليبيا الطبيعية ملك لجميع الليبيين، ويتوجب عدم السماح بأن تصبح عنصراً في النزاع الحالي، حيث إن عرقلة إنتاج النفط من شأنه أن يؤثر على جميع الليبيين في عموم البلاد ويزيد من معاناتهم".

Advertisements

وتابع " أن البعثة تؤكد كذلك على أن المنشآت والمرافق النفطية في ليبيا ينبغي أن تخضع حصراً لسيطرة المؤسسة الوطنية للنفط".

كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قد أعلنت في وقت سابق اليوم وقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي، وذلك بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة.

وقال المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقع المؤسسة الالكتروني :"لقد تعرّض حقل الفيل النفطي إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمّع سكني داخل الحقل مخصّص لموظفي المؤسسة".

وأضاف : "تم نقل جميع مستخدمي المؤسسة المتواجدين بالحقل إلى أماكن آمنة من أجل حمايتهم، غير أنّهم لا يستطيعون استئناف نشاطاتهم العادية، وسيبقى الإنتاج متوقفا إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كافّة الأفراد العسكريين من منطقة عمليات المؤسسة الوطنية للنفط".