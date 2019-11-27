كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: محطات الوقود تدخل في إضراب عام بدءا من يوم غد الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محطات الوقود في لبنان، مساء الأربعاء، الدخول في إضراب عام بدءا من يوم غد الخميس، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن قالت جمعية مصارف لبنان يوم الأربعاء إن البنوك لن تشارك في إضراب عام مدته ثلاثة أيام من المقرر أن يبدأ يوم الخميس، لتنأى بنفسها عن خطوة عمالية تستهدف حمل السياسيين على تشكيل حكومة جديدة.

وقالت الجمعية في بيان إن البنوك ستعمل كالمعتاد من أجل توفير الأجور للمواطنين خلال فترة نهاية الشهر.