الارشيف / اخبار العالم

البكاري: المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يكن محايدا في ملف معتقلي الحراك..ونتساءل عن مدى استقلاليته -فيديو

0 نشر
alyaoum24 0 تبليغ

Advertisements

قال الناشط الحقوقي خالد البكاري إن الدولة بمختلف مؤسساتها مسؤولة عن وضعية معتقلي حراك الريف بداية من تدبيرها للإحتجاجات التي عرفتها الحسيمة ونواحيها ومرورا بالمحاكمات “الجائرة” التي تعرض لها المعتقلون ووصولا إلى أوضاعهم حاليا بالسجون.

وعلى هامش الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها عائلات المعتقلين صباح اليوم بالرباط، أكد البكاري أن إدارة السجون مسؤولة بشكل كبير عن التوتر الذي وقع مؤخرا بسجن راس الماء، مضيفا بأن هذه المؤسسة قد فقدت مصداقيتها بعدما اتضح كم المغالطات التي حملتها بياناتها السابقة لاسيما نفيها دخول ربيع الأبلق في إضراب عن الطعام، ثم إعلانها عن توقفه عن الإضراب.

وأضاف البكاري بأن إدارة السجون كان عليها توفير الظروف الملائمة للإعتقال بدل التعامل مع النشطاء على أنهم مجرمون، كما أشار البكاري إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره لم يقم بدوره كما ينبغي في القضية، لا من حيث الوساطة المرجوة ولا من حيث التقارير التي كانت غير محايدة، وكذا عدم تدخله لوقف التعذيب، وغيرها، مما يدفع إلى التساؤل عن مدى استقلالية هذا المجلس، يضيف المتحدث.

Advertisements

وأكد البكاري في تصريح لليوم 24 أن حل ملف المعتقلين لن يكون إلا سياسيا وليس هناك أي مدخل إلا بالإفراج عن المعتقلين لإنهاء هذه النقطة السوداء في السجل الحقوقي للمغرب.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البكاري: المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يكن محايدا في ملف معتقلي الحراك..ونتساءل عن مدى استقلاليته -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا