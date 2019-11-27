اتحاد العاصمة الجزائري يحدد ملعب مباراته أمام الوداد

حدد فريق اتحاد العاصمة الجزائري لكرة القدم الملعب، الذي سيستقبل فيه نادي الوداد الرياضي، برسم أولى جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتُقام المباراة على أرضية ملعب مصطفى تشاكر في البليدة، بداية من الساعة الخامسة، وهو الملعب، الذي احتضن لقاء المنتخب الوطني للاعبين المحليين ضد الجزائر، شتنبر الماضي، ضمن ذهاب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات “شان” الكاميرون 2020.

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ويحتل اتحاد العاصمة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الجزائري، برصيد 14 نقطة، مع مباراة ناقصة، علما أن الفريق خُصمت منه 3 نقاط، بعد رفضه خوض لقاء الديربي أمام غريمه مولودية الجزائر.

وانهزم الاتحاد الذي يتخلف بفارق 10 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد، السبت الماضي، بهدف نظيف أمام مضيفه اتحاد بسكرة، صاحب المركز الثاني عشر بـ12 نقطة.

يذكر أن مجموعة الوداد، تضم إلى جانب اتحاد العاصمة كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وبيترو أتليتيكو الأنغولي، الذي سيحل ضيفا على صن داونز في الجولة الأولى لهذه المجموعة.