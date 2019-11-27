برشلونة – دورتموند.. حكيمي أساسي ومدربه يعول عليه لهز شباك “البارصا”

سيدخل النجم المغربي الشاب، أشرف حكيمي، أساسيا، في مباراة القمة، التي تجمع بعد قليل، بين فريقه بروسيا دورتموند الألماني، وبرشلونة الإسباني، في إطار المباراة قبل الأخيرة، لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

ومن خلال التشكيل الذي دخل به مدرب الفريق، السويسري لوسيان فافر، فإن حكيمي سيخوض هذه المباراة كجناح، أي انه سيلعب في الخط الأمامي.

وسيدخل الفريق الألماني بالتشكيل الأساسي التالي:

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فيما سيدخل برشلونة بالتشكيل الأساسي التالي: