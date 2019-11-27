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سيدخل النجم المغربي الشاب، أشرف حكيمي، أساسيا، في مباراة القمة، التي تجمع بعد قليل، بين فريقه بروسيا دورتموند الألماني، وبرشلونة الإسباني، في إطار المباراة قبل الأخيرة، لمجموعات دوري أبطال أوروبا.
ومن خلال التشكيل الذي دخل به مدرب الفريق، السويسري لوسيان فافر، فإن حكيمي سيخوض هذه المباراة كجناح، أي انه سيلعب في الخط الأمامي.
وسيدخل الفريق الألماني بالتشكيل الأساسي التالي:
فيما سيدخل برشلونة بالتشكيل الأساسي التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة – دورتموند.. حكيمي أساسي ومدربه يعول عليه لهز شباك “البارصا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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