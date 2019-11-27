كأس الخليج.. رونار يسقط مع السعودية بثلاثية أمام الكويت

سقط المنتخب السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام نظيره الكويتي ضمن أولى جولات المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي.

وافتتح المنتخب الكويتي حصة التسجيل في الدقيقة 43 من الشوط الأول، عن طريق اللاعب أحمد الظفيري، قبل أن يضاعف زميله سامي الصانع ثلاث دقائق بعد ذلك الكفة للأزرق.

ولم يقو مهاجمو الأخضر السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رونار، المدرب السابق للمنتخب الوطني، على العودة في المباراة خلال جولتها الثانية، التي أضاف في دقيقتها 90 مبارك الفنيني الهدف الثالث لمنتخب بلاده، غير أن فراس البريكان سيسجل هدف حفظ ماء الوجه، في الوقت بدل الضائع.

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لتعلن صافرة الإماراتي محمد عبد ﷲ عن نهاية اللقاء الذي احتضنه ملعب عبد ﷲ بن خليفة بالدحيل، في العاصمة القطرية الدوحة، بفوز الكويت بثلاثية مدوية.

ومكن هذا الفوز المنتخب الكويتي من الانفراد بصدارة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، مبتعدا بنقطتين عن عمان والبحرين المتعادلين سلبا في المباراة الأولى عن المجموعة ذاتها، بينما يتذيل المنتخب السعودي جدول الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.