العراق: إضرام النار في القنصلية الإيرانية بالنجف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوردت مصادر صحافية من العراق، مساء اليوم، الأربعاء، أنباء تفيد بأن المتظاهرين أضرموا النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف. التفاصيل فور ورودها..

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