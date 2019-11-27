اليمن.. إعادة افتتاح مطار الريان الدولي بحضرموت رسميا بعد توقفه لأكثر من 4 سنوات

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

بحضور نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي ومحافظ حضرموت فرج البحسني وبحضور السفير الإماراتي سالم الغفلي، شهدت مدينة المكلا، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني استقبال أول رحلة جوية لطيران اليمنية، وذلك بعد إعادة افتتاح مطار الريان الدولي رسميا، وذلك بعد الإنتهاء من تأهيله وفق المعايير الدولية بدعم وتمويل سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وخلال مراسم إعادة التدشين، أكد المحافظ البحسني، أن إعادة استئناف رحلات الطيران بمطار الريان الدولي بالمكلا وافتتاح الصالات الخارجية بالمطار يعد خبراً سعيداً ومفرحاً لجميع أبناء حضرموت خاصة المرضى الذين تجشموا عناء الرحلات البرية إلى مدينتي سيئون وعدن لأكثر من أربع سنوات.

وقال البحسني إن الصالات الخارجية بالمطار أنشأت بمواصفات عالية زودت بأجهزة حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف، المحافظ أن إعادة تدشين المطار ستبدأ بوصول رحلة خارجية لطيران اليمنية لتتوالى بعدها الرحلات للمطار الذي سيخفف عن المرضى وعن المسافرين بشكل عام ، وسيسهم في انعاش الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة.

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