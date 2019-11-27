اول تعليق من بسام الراوي بعد اصابته في افتتاح خليجي 24

الراوي خرج مصاباً في مباراة امس عند الدقيقة 83، بعد تدخل امجد عطوان، ليتعرض لكر مضاعف في عضم الساق.

ونشر الراوي عبر حسابه الرسمي على انستغرام قائلاً: "لا شي يساوي العافية في هذه الدنيا، فمن يدركها فليحمد الله وليشكر فضله على هذه النعمة.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله".



الراوي سبق وان نشر صباح اليوم عبر حسابه ايضاً، بانه اجرى عملية جراحية ناجحة في ساقه بمستشفى حمد بالدوحة.

وسيغيب الراوي عن العنابي القطري حتى نهاية البطولة ومن المؤمل ان يعود خلال مدة تتراوح بين 2 الى 4 اشهر.