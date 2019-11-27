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2019-11-27 | 20:23
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ونشر الراوي عبر حسابه الرسمي على انستغرام قائلاً: "لا شي يساوي العافية في هذه الدنيا، فمن يدركها فليحمد الله وليشكر فضله على هذه النعمة.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله".
الراوي سبق وان نشر صباح اليوم عبر حسابه ايضاً، بانه اجرى عملية جراحية ناجحة في ساقه بمستشفى حمد بالدوحة.
وسيغيب الراوي عن العنابي القطري حتى نهاية البطولة ومن المؤمل ان يعود خلال مدة تتراوح بين 2 الى 4 اشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق من بسام الراوي بعد اصابته في افتتاح خليجي 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.