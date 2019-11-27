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فرض حظر للتجوال في النجف حتى اشعار اخر

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اعلنت قيادة شرطة النجف، الاربعاء، عن فرض حظر للتجوال في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة حتى اشعار اخر".

 

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واضافت ان "ذلك جاء على خلفية الاحداث التي تشهدها المحافظة".

 

واقدم متظاهرون في محافظة النجف على التوجه الى مقر القنصلية الايرانية في المحافظة، وسط انباء قيامهم بحرق بوابة القنصلية دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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