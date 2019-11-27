فرض حظر للتجوال في النجف حتى اشعار اخر

اعلنت قيادة شرطة النجف، الاربعاء، عن فرض حظر للتجوال في المحافظة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة حتى اشعار اخر".
واضافت ان "ذلك جاء على خلفية الاحداث التي تشهدها المحافظة".
واقدم متظاهرون في محافظة النجف على التوجه الى مقر القنصلية الايرانية في المحافظة، وسط انباء قيامهم بحرق بوابة القنصلية دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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