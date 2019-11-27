التشكيل الرسمي.. ميسي وسواريز وديمبلي يقودون هجوم برشلونة امام دورتموند

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2019-11-27 | 19:58
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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل البارسا أمام بوروسيا دورتموند في المباراة التي تجمعهما الليلة، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وعوض صامويل أومتيتي، جيرارد بيكيه الذي يغيب عن مباراة الليلة للإيقاف؛ بسبب تراكم البطاقات.
تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند اليوم
حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.
الدفاع: فيربو - أومتيتي - لينجليه - روبيرتو.
الوسط: دي يونج - بوسكيتس - راكيتيتش.
الهجوم: ديمبلي - سواريز - ميسي.
ويجلس على مقاعد بدلاء برشلونة: نيتو - توديبو - أرثور - جريزمان - أنسو فاتي - فيدال - واجيه.
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