الموج الكويتي يُغرق اخضر السعودية في خليجي 24

وقدم المنتخب الكويتي أداء أكثر من رائع، خاصة من جانب القائد بدر المطوع، الذي قاد الأزرق لتحقيق الانتصار على الأخضر السعودي.

أهدر يحيى الشهري، صانع ألعاب المنتخب السعودي، هدف محقق للأخضر، في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، بعد انفراد تام بحارس الكويت، ليضعها خارج المرمى.



أحرز منتخب الكويت الهدف الأول بالدقيقة 43 عن طريق أحمد الظفيري بعد تمريرة رائعة من بدر المطوع، لينفرد بالحارس فواز القرني، ويضعها في المرمى.

وأضاف سامي الصانع الهدف الثاني للمنتخب الكويتي بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بصناعة من المتألق بدر المطوع، لينفرد الصانع بالقرني، ويقوم بمراوغته ويضعها في الشباك.

وأجرى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، العديد من التعديلات الهجومية، بهدف تكثيف الجانب الهجومي، لكن دون جدوى أمام الدفاعات الكويتية.



الهدف الثالث لمنتخب الكويت عن طريق مبارك الفناني، بالدقيقة 87 من زمن المباراة، بعد انفراد بحارس السعودية، ليضعها في المرمى بقوة.

وسجل فراس البريكان هدف المنتخب السعودي الوحيد، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد تمريرة رائعة من نواف العابد.

وبذلك يتصدر المنتخب الكويتي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه البحرين وعمان برصيد نقطة واحدة، والسعودية في المركز الرابع "الأخير" بدون نقاط.

