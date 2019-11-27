بدأت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، محاكمة متهمين اطلقوا عبارات مسيئة في مباراة جمعت المنتخبين الأردني والكويتي.
وبحسب وكالة "بترا" الرسمية الأردنية للأنباء، فأن "رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري علي المبيضين، وبحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد امجد تادرس، قرر البدء بمحاكمة أربعة متهمين اطلقوا عبارات مسيئة في مباراة الأردن والكويت".
وأعلنت السلطات الأردنية، الشهر الماضي، القبض على شخصين من المشجعين الذين أطلقوا عبارات مسيئة ضد الكويت خلال مباراة المنتخبين الأردني والكويتي في عمان ضمن تصفيات مونديال قطر، وتناقل ناشطون مقاطع فيديو تضمنت هتافات لرئيس النظام السابق صدام حسين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يعلن بدء محاكمة متهمين اطلقوا عبارات مسيئة في مباراة مع الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.