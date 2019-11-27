أنباء عن اقتحام محتجين قنصلية إيران بالنجف.. وفرض حظر تجوال

فرضت السلطات العراقية، ليل الأربعاء، حظرا للتجوال في مدينة النجف حتى إشعار آخر، عقب قيام المتظاهرين بمحاصرة القنصلية الإيرانية وحرقها.

مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق النار على المتظاهرين ثم انسحب برفقة الهيئة الدبلوماسية الإيرانية.

ويطالب المتظاهرون، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

كما قُطعت أغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس، جنوبي العراق، في وقت سابق الأربعاء، غداة يوم دموي في البلد الذي يشهد منذ شهرين اضطرابات تعد الأسوأ على مدار عقود.

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على الصعيد ذاته، استمرت المظاهرات في بغداد التي تعد المركز الرئيسي للاحتجاجات في البلاد، وانتشر متظاهرون يرتدون خوذا ويغطون وجوههم بشالات رقيقة لتجنب الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الأمن التي تتستر خلف جدران أسمنتية.

النفوذ الإيراني

وفي مطلع الشهر الجاري صرحت مصادر قريبة من صنع القرار في العراق، بأن إيران تدخلت بقوة لمنع الإطاحة برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وقمع الاحتجاجات في ظل موجة الغضب ضد أداء الحكومة والفساد ونفوذ طهران.

وأكدت المصادر بحسب وكالة "رويترز"، عقد اجتماع سري في العاصمة بغداد، تدخل فيه قاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني، وطلب من هادي العامري الذي يقود تحالف الفتح، وقيادات الحشد الشعبي الاستمرار في دعم عبد المهدي، حسبما ذكرت خمسة مصادر على دراية بما حدث في الاجتماع.

ووسط التطورات السياسية في العراق، تستمر الشرطة في استخدام العنف ضد المتظاهرين، وقتل أكثر من 335 شخصا، وأصيب 15 ألفا على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات