عبدالله بن زايد ووزير خارجية نيوزيلندا يبحثان تعزيز التعاون

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الأربعاء، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لونستون بيترز، حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.





وبحثا الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، وآليات تطويرها وتنميتها في جميع المجالات ومنها الطاقة المتجددة.

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وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وونستون بيترز، التزام بلادهما بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره، وأشكاله ودعم الجهود الإقليمية والدولية، والعمل على ترسيخ قيم التسامح والسلام في العالم.





ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ونستون بيترز، مؤكدا على ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات ونيوزيلندا من تطور مستمر في ظل دعم من قيادتي البلدين.

من جانبه أكد ونستون بيترز نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، وتنمية أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات.





ووقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وونستون بيترز على مذكرة ترتيبات بشأن التعاون الإنمائي في مجال مشروعات الطاقة المتجددة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا.