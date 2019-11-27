بريطانيا تعاقب منفذ هجوم مانشستر بالسجن مدى الحياة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حكم القضاء البريطاني، الأربعاء، بالسجن مدى الحياة على رجل نفذ هجوما بالسكين أدى إلى إصابة 3 أشخاص في محطة بمدينة مانشستر ليلة رأس السنة الماضية.



وكان من المتوقع أن يقضي مهدي محمد (26 عاماً) الذي أقر، أمس الثلاثاء، بمحاولة القتل، 11 عاما سجنا، وسيسجن في مستشفى للأمراض العقلية تحت حماية أمنية مشددة.

ومثل محمد الذي يعاني من مرض انفصام الشخصية أمام محكمة في مانشستر بسبب طعنه امرأتين في محطة فيكتوريا في المدينة نفسها، ثم رجل شرطة كان يحاول إيقافه.



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وقال القاضي: "بشكل عام، إن مرضك العقلي لم يكن يجعلك عاجزا عن التمييز بين الخير والشر"، مضيفاً: "أستنتج بالتالي، حتى لو كان مرضك العقلي قد لعب دوراً بارزاً، (...) بأنّك تبقى مسؤولاً ومذنباً".

كما أقر مهدي محمد بحيازة وثائق تحضيراً لهجوم إرهابي.

وصل الشاب الذي يحمل جنسية هولندية وهو من أصول صومالية، إلى بريطانيا حين كان بعمر التاسعة.