"الأسلحة الكيماوية" تعلن حظر استخدام غاز "نوفيتشوك"

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأربعاء 2019/11/27 11:21 م بتوقيت أبوظبي
مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - أرشيفية
أدرجت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأربعاء، على قائمتها للمواد المحظورة غاز نوفيتشوك للأعصاب الذي تم تطويره أيام الاتحاد السوفياتي واستخدمه عام 2018 في بريطانيا في هجوم على العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال وابنته.
وجاء التعديل غير المسبوق لقائمة المواد المحظورة في إطار معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، نتيجة قرار اتخذته الدول الـ193 بالإجماع، خلال الاجتماع السنوي الذي تعقده المنظمة هذا الأسبوع في مقرها في لاهاي.
وقوبلت إضافة هذه المادة في أول إجراء من نوعه منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ عام 1997، بتصفيق ممثلي الدول الأعضاء.
وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس، إنه "نعيش اليوم لحظة مهمة".
وأضاف:"إنها أول مرة في تاريخ قائمة المواد الكيميائية التي يتم تحديثها"، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الجديدة "تثبت قدرة المعاهدة على التكيف مع تطور المخاطر".
وأثنى توم دي نانو، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للدفاع، والذي مثل بلاده في الاجتماع، على "القرار التوافقي بإضافة نوفيتشوك" إلى قائمة المواد المحظورة.
ونوفيتشوك غاز أعصاب من طراز عسكري طوره الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة.
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