الخارجية الأميركية: الناتو أنجح تحالف في التاريخ

أكد مسؤول رفيع المستوى ب​وزارة الخارجية​ الأميركية "بأن ​الولايات المتحدة​ تعتبر حلف ​الناتو​ أنجح تحالف في التاريخ" منوهاً بـ"دور ​واشنطن​ الطليعي فيه". وأشار الدبلوماسي إلى أن "من بين أهم المسائل التي سيناقشها زعماء دول الناتو أثناء لقائهم المرتقب في 3-4 ديسمبر، مسألة توزيع الالتزامات الخاصة بمساهمة كل دولة عضو في ميزانية الدفاع المشتركة". معرباً "عن ثقته بأن يكون الإعلان الختامي الصادر عن اللقاء إيجابيا جدا".

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