رئيسة المفوضية الأوروبية: الهجرة لن تنتهي

لفتت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون ديرلاينالى أن "الاتحاد الأوروبي سيصلح نظام اللجوء وسيعزز الحدود الخارجية"، مشددة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي على أن "الهجرة لن تنتهي، وستبقى معنا".
وأوضحت فون ديرلاين أنها "مأساة أن تتلقى أم في فيتنام رسالة من ابنتها في أوروبا مفادها أنها لا تستطيع أن تتنفس"، في إشارة إلى رسالة بعثتها واحدة من 39 مهاجرا عثر على جثثهم في شاحنة الشهر الماضي.
ورأت أن "المهاجرين الذين سيبقون في أوروبا، يتعين دمجهم، لكن يجب أيضا أن نضمن عودة الذين لا يحق لهم البقاء، إلى ديارهم".
وكانت رئيس المفوضية قد تعهدت بـ"تحويل سيتناول كل جزء من المجتمع والاقتصاد" خلال فترتها التي تستمر 5 أعوام.
وأكدت "أننا سنفعل ذلك لأنه الشيء الصحيح الذي يتوجب عمله، وليس لأنه سهلا. إننا مستعدون.. أوروبا مستعدة.. ورسالتي بسيطة.. دعونا نبدأ العمل".
كما تعهدت أيضا للأوروبيين بقيادة جديدة وحيوية للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
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