مسؤول أميركي: نعتبر حلف الناتو الحلف الأنجح في التاريخ

لفت مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الى أن "الولايات المتحدة تعتبر حلف الناتو أنجح تحالف في التاريخ وقد أعلن الرئيس ووزير الخارجية الأميركيان وعلى مدار عدة سنوات، دعمهما للحلف"، مؤكدًا "دور واشنطن الطليعي فيه".
وأوضح المسؤول للصحفيين، قبل أيام من انعقاد قمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في لندن أنه "من بين أهم المسائل التي سيناقشها زعماء دول الناتو أثناء لقائهم المرتقب في 3-4 كانون الأول، مسألة توزيع الالتزامات الخاصة بمساهمة كل دولة عضو في ميزانية الدفاع المشتركة"، معربًا عن ثقته بأن "يكون الإعلان الختامي الصادر عن اللقاء إيجابيا جدًا".
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