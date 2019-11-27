مسؤول أميركي: نعتبر حلف الناتو الحلف الأنجح في التاريخ

لفت مسؤول في ​وزارة الخارجية الأميركية​ الى أن "​الولايات المتحدة​ تعتبر حلف ​الناتو​ أنجح تحالف في التاريخ وقد أعلن الرئيس ووزير الخارجية الأميركيان وعلى مدار عدة سنوات، دعمهما للحلف"، مؤكدًا "دور ​واشنطن​ الطليعي فيه".

وأوضح المسؤول للصحفيين، قبل أيام من انعقاد قمة الدول الأعضاء في ​حلف شمال الأطلسي​ في لندن أنه "من بين أهم المسائل التي سيناقشها زعماء دول الناتو أثناء لقائهم المرتقب في 3-4 كانون الأول، مسألة توزيع الالتزامات الخاصة بمساهمة كل دولة عضو في ميزانية الدفاع المشتركة"، معربًا عن ثقته بأن "يكون الإعلان الختامي الصادر عن اللقاء إيجابيا جدًا".

