وزير خارجية فرنسا: نحاول إقناع واشنطن بتخفيف الضغط عن إيران

اشارت وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ الى إن رد فعل المرشد الأعلى في ​إيران​ السيد ​علي خامنئي​، والرئيس ​حسن روحاني​، على ​الاحتجاجات​ لا يسهم في نزع فتيل التوتر، ونحاول إقناع ​واشنطن​ بتخفيف الضغط.

وتابع لودريان خلال جلسة للجمعية الوطنية، قائلا "كل شهرين تقوم إيران بخرق جديد للاتفاق، أقولها بكل صراحة، نحن اليوم نفكّر بتفعيل آلية حل النزاعات التي تنص عليها المعاهدة"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "​لوفيغارو​" الفرنسية.

وحذرت ​فرنسا​ اليوم الأربعاء بتفعيل آلية ينص عليها ​الاتفاق النووي الإيراني​ والتي تسمح للأمم المتحدة بفرض ​عقوبات​ على إيران من جديد، بسبب "انتهاكاتها المتكررة لنص الاتفاق".