معلوف: بكفيا منطقة للجميع والحكومة من دون غطاء سياسي لا يمكنها مواجهة العدو الاسرائيلي

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب إدي معلوف، في حديث تفزيوني، الى أن "أحد أهم مطالب الحراك في الشارع هو ​محاربة الفساد​"، مشيرًا الى "أننا لا نريد ​قطع الطرقات​ ويجب احترام حرية التنقل".

وشدد معلوف على أن "​بكفيا​ منطقة للجميع والمسيرة السيارة التي قام بها ​التيار الوطني الحر​ في ​منطقة المتن​ كانت سلمية ولا أعرف لماذا قرروا قطع الطريق ورمي الحجارة على السيارات"، معتبرًا أنه "كان يجب أن تمر المسيرة بشكل طبيعي في بكفيا كما مرت في مناطق المتن الأخرى".

وأكّد أن "​الحكومة​ من دون غطاء سياسي لا يمكنها مواجهة ​العدو الاسرائيلي​، لو كانت حكومات التكنوقراط كانت من أفضل الحلول لكانت بلدان ​العالم​ كلّها عيّنت وزراء خبراء واختصاصيين وحسب من خارج الأحزاب السياسية"، منوهًا بأن "وزيرة ​الطاقة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ندى البستاني هي تكنوقراط وصاحبة اختصاص".

ورأى أن "من يرى أنه مؤهل ليكون في الحكومة المقبلة اذا كانت تكنوقراط عليه ألا يبقى وحده في الساحة لأنه بحاجة الينا لندعمهم ونؤمن لهم الدعم السياسي لاتخاذ القرارات الصعبة"، مشددًا على أن "ورقة ​النازحين السوريين​ جزء أساسي من العبء الواقع على ​الدولة اللبنانية​ وإذا عادوا الى بلادهم سنحصل على 5 ساعات كهرباء إضافية".