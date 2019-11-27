الجيش: توقيف أفراد عصابة لسرقة وسلب السيارات في منطقة عكار

اعلنت ​قيادة الجيش​ – ​مديرية التوجيه​ في بيان، ان دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت في خراج بلدة مشمش – عكار، أفراد عصابة لسرقة وسلب السيارات بواسطة الكسر والخلع وبقوة ​السلاح​، تضم كلاً من الفلسطيني عمر ​محمد حسين​ الذي كان يقود ​سيارة​ مسروقة نوع جيب يرافقه السوري ثائر العرنجي، وضبطت بحوزتهما رمانة يدوية وذخيرة حربية. ثم أوقفت باقي أفراد العصابة وهم ​الفلسطينيين​ أيهم طعمة، مجدي قاسم، ويوسف عوض من سكان ​مخيم نهر البارد​.

وقد تم تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.

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