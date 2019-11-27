مصادر LBC: رئيس الجمهورية لا يريد ان يساهم في حرق أسماء لرئاسة الحكومة

أكدت مصادر قناة "LBC" ان "​رئيس الجمهورية​ لا يريد ان يساهم في حرق أسماء ل​رئاسة الحكومة​، ورئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ سيسمي لاحقا شخصية لرئاسة الحكومة".

وأوضحت المصادر أن "​الدستور​ واضح انه عندما تجري الاستشارات فهي تهجدف الى جمع أكثرية حول شخصية معينة".

وأشارت الى أن "المفاوضات مستمرة وكل الاسماء التي طرحت كانت في دائرة ​الحريري​ لضمان مشاركته ودعمه".

وأكدت انه "لا استشارات قبل أن يصيبنا الكلل ولن يصيبنا الا عندما يبلغنا الحريري انه لا يريد المشاركة في الحكومة ودعمها".

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