رئيس الحزب القومي التقى السفير الكوبي

استقبل رئيس "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" ​فارس سعد​ في مركز الحزب، سفير جمهورية كوبا في ​بيروت​ الكسندر بيليسر موراغا بحضور عميد الخارجية ​قيصر عبيد​.

وتم خلال اللقاء استعراض عام للتطورات، والعلاقات التاريخية الراسخة بين "القومي" من جهة وبين جمهورة كوبا و​الحزب الشيوعي​ الكوبي.

وقد أعرب موراغا عن تقديره لدور ​الحزب القومي​ الذي يحمل قضية عادلة ومحقة ويتبنى خيارات وطنية قومية في مواجهة الاحتلال والاستعمار.

وأكد أن "بلاده ثابتة على مواقفها دعماً للقضايا العادلة وفي طليعتها قضية ​فلسطين​، وبأنها تقف مع الدول ذات السيادة في الدفاع عن سيادتها واستقرارها، وترفض كل اشكال التدخلات في شؤونها الداخلية".

وأوضح أن "بلاده تواجه حصاراً و​عقوبات​ أميركية ظالمة، خلافاً للقوانين الدولية، وأن هذا الحصار الذي تفرضه ​الولايات المتحدة الأميركية​ منذ عقود، لن يحقق أهدافه لأن كوبا قيادة ودولة وشعباً متمسكة بمواقفها والفداع عن سيادتها ورفض المشيئة الاستعمارية".

من جهته، أكد سعد "متانة العلاقات التاريخية بين الحزب القومي وبين الحزب الشيوعي الكوبي وبين شعبنا والشعب الكوبي، والارادة المشتركة في مواجهة مشاريع الهيمية الاستعمارية الأميركية".

ولفت سعد خلال اللقاء إلى أن "السياسات الأميركية تجاه كوبا و​فنزويلا​ و​بوليفيا​ وسائر الدول التي ترفض مشاريع الهيمنة، تعكس نهجاً عدوانياً تسلطياً من قبل ​الادارة الأميركية​، وهذا النهج يقوض المبادى الديمقراطية والانسانية في ​العالم​، إضافة إلى كونه يضرب القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط".

وأشار إلى أن "ما تتعرض له كوبا، شبيه بما تتعرض له ​سوريا​ و​لبنان​"، مؤكداً أن "كل الضغوط الأميركية ـ الصهيونية لن تنجح في النيل من صمودنا ومقاومتنا، وبأننا اكثر عزماً على المواجهة دفاعاً عن حقنا وحريتنا وسيادة بلادنا".