النشرة: ازدحام خانق للسيارات على بعض محطات البنزين في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن ازدحام خانق للسيارات على بعض محطات البنزين في المدينة بعد إعلان نقابة أصحاب ​محطات المحروقات​ الإضراب المفتوح ابتداء من يوم غد.

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