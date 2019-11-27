أكّد المستشار الاقتصادي لـ"التيار الوطني الحر" شربل قرداحي، في تصريح تلفزيوني، أن "التقديرات للمبالغ التي خرجت من المصارف اللبنانية وصلت الى 4 مليار دولار من أصل 170 مليار، إذا خرج ما يقارب 3% من مجمل الودائع ويمكن للمصارف بالتالي تحمّل ذلك".
ولفت قرداحي الى أنه "من الناحية الأخلاقية، في موضوع الأموال التي خرجت، كان لا يجب أن يسحب أحد مبالغ كبيرة تصل الى 300 ألف دولار".
كانت هذه تفاصيل خبر قرداحي: خرج من المصارف حوالي 4 مليار دولار أي 3% من الودائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.