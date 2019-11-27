قرداحي: خرج من المصارف حوالي 4 مليار دولار أي 3% من الودائع

أكّد المستشار الاقتصادي لـ"التيار الوطني الحر" ​شربل قرداحي​، في تصريح تلفزيوني، أن "التقديرات للمبالغ التي خرجت من ​المصارف اللبنانية​ وصلت الى 4 مليار ​دولار​ من أصل 170 مليار، إذا خرج ما يقارب 3% من مجمل الودائع ويمكن للمصارف بالتالي تحمّل ذلك".

ولفت قرداحي الى أنه "من الناحية الأخلاقية، في موضوع الأموال التي خرجت، كان لا يجب أن يسحب أحد مبالغ كبيرة تصل الى 300 ألف دولار".